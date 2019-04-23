Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта)

По всей стране сегодня потеплеет.

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Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.

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Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +17°.

На западе Украины без осадков. Температура до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.

Прогноз на 23 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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