Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +18° (карта)
По всей стране сегодня потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +18°. В центре без осадков, температура до +17°.
Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+18°... +6°
- Донецк+18°... +5°
- Житомир+17°... +3°
- Запорожье+18°... +6°
- Ивано-Франковск+18°... +7°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+17°... +5°
- Луганск+18°... +5°
- Луцк+19°... +7°
- Львов+17°... +9°
- Николаев+17°... +5°
- Одесса+18°... +3°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+19°... +5°
- Симферополь+15°... +1°
- Сумы+17°... +6°
- Тернополь+17°... +6°
- Харьков+18°... +6°
- Херсон+17°... +4°
- Хмельницкий+17°... +5°
- Черкассы+17°... +6°
- Чернигов+18°... +4°
- Черновцы+17°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:60 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.6 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:22
Закат19:54
Видимость:16 км
Фаза луны:
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