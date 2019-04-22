В Киеве завтра без осадков, днем температура до +17°
Вечером в столице до +12°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 22 апреля, в Киеве без осадков, температура до +17°.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +17°, вечером - до +12°. Ветер восточный, до 3,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:50, а зайдет в 20:02.
Как сообщал УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+16°... +3°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +3°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+17°... +3°
- Луганск+18°... +2°
- Луцк+17°... +5°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+17°... +3°
- Одесса+14°... +2°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+16°... +4°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+17°... +4°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+18°... +3°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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