Завтра в Украине без осадков, температура до +18° (видеопрогноз)

16:30, 22 апреля 2019
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Во всех регионах завтра потеплеет.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура  до +18°.

Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)

Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +17°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +18°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +3°, днем до +18°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°.

Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

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Теги: #погода#потепление
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