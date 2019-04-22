Завтра в Украине без осадков, температура до +18° (видеопрогноз)
Во всех регионах завтра потеплеет.
Согласно данным Погода УНИАН, 23 апреля в Украине без осадков, температура до +18°.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Прогноз погоды в Украине на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +18°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +2°, днем до +17°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +5°, днем до +18°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +3°, днем до +18°. В центре без осадков, температура ночью до +3°, днем до +17°.
Согласно народному прогнозу, 23 апреля - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
Прогноз погоды в Украине на вторник, 23 апреля
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Погода в Украине
- Винница+15°... +3°
- Днепр+17°... +5°
- Донецк+16°... +3°
- Житомир+16°... +3°
- Запорожье+18°... +4°
- Ивано-Франковск+15°... +3°
- Киев+17°... +5°
- Кировоград+17°... +3°
- Луганск+18°... +2°
- Луцк+17°... +5°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+17°... +3°
- Одесса+14°... +2°
- Полтава+17°... +8°
- Ровно+16°... +4°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+18°... +5°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+18°... +5°
- Херсон+17°... +4°
- Хмельницкий+15°... +3°
- Черкассы+17°... +4°
- Чернигов+18°... +3°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 14 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:63 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.4 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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