В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность

15:15, 22 апреля 2019
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Лавинная опасность ожидается 22-23 апреля.

В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua
В Карпатах сохраняется лавинная опасность / zak.depo.ua

В течение 22-23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"В связи с оттепелью 22-23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, во вторник, 23 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются заморозки.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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