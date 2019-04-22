В Карпатах ожидается значительная снеголавинная опасность
Лавинная опасность ожидается 22-23 апреля.
В течение 22-23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"В связи с оттепелью 22-23 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, во вторник, 23 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются заморозки.
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