В Колумбии 14 человек погибли в результате схода оползня

Под землей оказались погребены восемь домов.

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Во время схода оползня в небольшой общине на юго-западе Колумбии 14 человек погибли, многие пострадали.

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В департаменте Каука предпринимаются усилия по поиску оставшихся в живых, в то время как раненые уже доставлены в районную больницу, передает Xinhua со ссылкой на Национальную группу по управлению рисками стихийных бедствий.

"Сход земляных масс был вызван проливными дождями. Под землей оказались погребены восемь домов", - сообщил представитель ведомства по ЧС.

Катастрофа произошла на окраине города Росас. Оползень привел к прекращению движения на участке Панамериканского шоссе, связывающем Кауку с соседним департаментом Нариньо.

Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате непогоды в Италии.