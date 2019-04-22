В Колумбии 14 человек погибли в результате схода оползня
Под землей оказались погребены восемь домов.
Во время схода оползня в небольшой общине на юго-западе Колумбии 14 человек погибли, многие пострадали.
В результате схода оползней в Китае четыре человека пропали без вести
В департаменте Каука предпринимаются усилия по поиску оставшихся в живых, в то время как раненые уже доставлены в районную больницу, передает Xinhua со ссылкой на Национальную группу по управлению рисками стихийных бедствий.
"Сход земляных масс был вызван проливными дождями. Под землей оказались погребены восемь домов", - сообщил представитель ведомства по ЧС.
Катастрофа произошла на окраине города Росас. Оползень привел к прекращению движения на участке Панамериканского шоссе, связывающем Кауку с соседним департаментом Нариньо.
Напомним, по меньшей мере четыре человека погибли в результате непогоды в Италии.
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