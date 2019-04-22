Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)
Потепление начнется в среду.
Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков не ожидается.
В понедельник в Украине без осадков. На юге до +18°, в остальных регионах до +14°...+16°.
Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем до +18°.
В среду, 24 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на востоке - до +20°. В остальных регионах до +16°...+19°.
В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +4°…+10°, днем на востоке до +24°.
В пятницу облачно с прояснениями. Днем на западе до +25°, в остальных регионах до +23°.
27 и 28 апреля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на юге - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +19°...+23°. В воскресенье ночью температура до +7°, днем в Украине от +14° до +24°.
Народный прогноз погоды в Украине
22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта)
23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.
24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.
25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.
26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.
27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.
28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.
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Погода в Украине
- Винница+14°... +3°
- Днепр+16°... +5°
- Донецк+16°... +2°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+16°... +5°
- Ивано-Франковск+16°... +4°
- Киев+15°... +4°
- Кировоград+16°... +3°
- Луганск+17°... +2°
- Луцк+17°... +5°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+16°... +3°
- Одесса+18°... +3°
- Полтава+16°... +5°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+13°... +2°
- Сумы+16°... +4°
- Тернополь+15°... +4°
- Харьков+16°... +4°
- Херсон+16°... +3°
- Хмельницкий+16°... +3°
- Черкассы+15°... +4°
- Чернигов+16°... +2°
- Черновцы+15°... +4°