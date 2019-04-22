Погода на неделю: в Украину придет тепло до +25° (карта)

12:00, 22 апреля 2019
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Потепление начнется в среду.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине потеплеет, осадков не ожидается.

В понедельник в Украине без осадков. На юге до +18°, в остальных регионах до +14°...+16°.

Прогноз на 22 апреля / УНИАН
Прогноз на 22 апреля / УНИАН

Во вторник в Украине ожидается переменная облачность. Температура днем до +18°.

Прогноз на 23 апреля / УНИАН
Прогноз на 23 апреля / УНИАН

В среду, 24 апреля, без осадков. Самая теплая погода будет на востоке - до +20°. В остальных регионах до +16°...+19°.

Прогноз на 24 апреля / УНИАН
Прогноз на 24 апреля / УНИАН

В четверг в Украине без осадков. Ночью по стране температура +4°…+10°, днем на востоке до +24°.

Прогноз на 25 апреля / УНИАН
Прогноз на 25 апреля / УНИАН

В пятницу облачно с прояснениями. Днем на западе до +25°, в остальных регионах до +23°.

Прогноз на 26 апреля / УНИАН
Прогноз на 26 апреля / УНИАН

27 и 28 апреля в Украине практически без осадков. В субботу ночью прохладнее всего будет на юге - до +7°, на остальной территории +8°…+11°. Днем температура по стране +19°...+23°. В воскресенье ночью температура до +7°, днем в Украине от +14° до +24°.

Прогноз на 27 апреля / УНИАН
Прогноз на 27 апреля / УНИАН
Прогноз погоды на 28 апреля / УНИАН
Прогноз погоды на 28 апреля / УНИАН

Народный прогноз погоды в Украине

22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта)

23 апреля в народном календаре - день Терентия и Ярила Весеннего. В старину в этот день смотрели на солнце. Если солнце было в дымке, то год хлебородный.

24 апреля - день Антипа священномученика. Если на Антипа воды не вскрылись - лето будет плохим.

25 апреля - день Василия преподобного. На Василия дождь падает - начало мая будет дождливым. На Василия солнце землю парит.

26 апреля - медуница, день Фомаиды. Если на Фомаиду дуб распустился - к хорошему, теплому лету, а если и желудей на нем много осталось - к богатому урожаю и к холодной зиме.

27 апреля - Вороний праздник и день Мартина Лесогона. По народным приметам, если сегодня тепло - то надолго похолодает.

28 апреля - Пудов день. Если днем ясно, но к вечеру облака начинают сгущаться, то следует ждать перемены погоды и дождя.

Подробнее о погоде в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #погода#потепление
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