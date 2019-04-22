В результате схода оползней в Китае погибли четыре человека
Количество осадков в итоге достигло 169,8 мм.
В результате схода оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без весати.
Жертвами наводнения в Пакистане стали 49 человек
Ливни началась во второй половине дня 19 апреля, в результате разрушились два дома и пропали без вести четыре человека, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.
Количество осадков в итоге достигло 169,8 мм, что вызвало оползни объемом 12 тыс. кубометров грунта. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.
Напомним, в боливийском городе Ла-Пас сильные ливни спровоцировали сход оползня.
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