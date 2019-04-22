В результате схода оползней в Китае погибли четыре человека

10:45, 22 апреля 2019
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Количество осадков в итоге достигло 169,8 мм.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате схода оползней, вызванных сильными дождями, в городе Чунцин на юго-западе Китая четыре человека пропали без весати.

Жертвами наводнения в Пакистане стали 49 человек

Ливни началась во второй половине дня 19 апреля, в результате разрушились два дома и пропали без вести четыре человека, передает Синьхуа со ссылкой на местные власти.

Количество осадков в итоге достигло 169,8 мм, что вызвало оползни объемом 12 тыс. кубометров грунта. В настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Напомним, в боливийском городе Ла-Пас сильные ливни спровоцировали сход оползня

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Теги: #погода#Китай#оползень
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