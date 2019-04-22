Украинцев предупреждают о сильных заморозках

Заморозки ожидаются почти по всей стране.

В Украине ожидаются заморозки / moldova24.net

Во вторник, 23 апреля, в большинстве регионов Украины ожидаются заморозки.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"Ночью 23 апреля в большинстве областей заморозки на поверхности почвы 0-3° (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.