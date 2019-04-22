В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°

08:30, 22 апреля 2019
10
0

Вечером в столице до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН
В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.

Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни

По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#погода
Читайте также
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта)
От заморозков до +20°: сегодня украинцев ожидают температурные качели (карта) От заморозков до +20°: сегодня украинцев ожидают температурные качели (карта)
В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
В Индии жертвами непогоды стали 64 человека В Индии жертвами непогоды стали 64 человека
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни
Завтра в Киеве температура до +12°, без осадков Завтра в Киеве температура до +12°, без осадков

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
64 %
756 мм
5.1 м/с
8 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять