В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°

Вечером в столице до +10°.

В Киеве сегодня без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.

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По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/сек.

Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 19:58.

Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.

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