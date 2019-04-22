В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +13°
Вечером в столице до +10°.
Согласно данным Погода УНИАН, 22 апреля в Киеве без осадков, температура до +13°.
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни
По прогнозам синоптиков, температура воздуха днем +13°, вечером - до +10°. Ветер восточный и юго-восточный, до 3,9 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:57, а зайдет в 19:58.
Как сообщал УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +4°
- Донецк+14°... +3°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +4°
- Кировоград+14°... +3°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+17°... +5°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+14°... +5°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+16°... +3°
- Черкассы+15°... +5°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:64 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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