В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта)
В большинстве регионов будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.
Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни
На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.
На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.
В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре переменная облачность, температура до +13°.
Согласно народному прогнозу, 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +3°
- Днепр+15°... +4°
- Донецк+14°... +3°
- Житомир+15°... +3°
- Запорожье+15°... +6°
- Ивано-Франковск+15°... +4°
- Киев+14°... +4°
- Кировоград+14°... +3°
- Луганск+15°... +4°
- Луцк+17°... +5°
- Львов+17°... +6°
- Николаев+15°... +3°
- Одесса+16°... +3°
- Полтава+14°... +5°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы+15°... +4°
- Тернополь+14°... +4°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+15°... +4°
- Хмельницкий+16°... +3°
- Черкассы+15°... +5°
- Чернигов+16°... +4°
- Черновцы+15°... +4°
Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:64 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.1 м/с
Вероятность осадков:8 %
Восход:06:23
Закат19:53
Видимость:16 км
Фаза луны:
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