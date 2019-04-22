В Украине сегодня местами пройдут дожди, на западе температура до +16° (карта)

08:00, 22 апреля 2019
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В большинстве регионов будет прохладно.

Сегодня в Украине до +16° / фото УНИАН
Сегодня в Украине до +16° / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 22 апреля, в Украине местами пройдут дожди, на западе до +16°.

Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни

На востоке практически без осадков, температура до +13°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +13°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +16°.

В северных областях без осадков. Температура до +13°. В центре переменная облачность, температура до +13°.

Прогноз на 22 апреля / УНИАН
Прогноз на 22 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 22 апреля - день Вадима Ключника. Если до этого дня погода не установилась - лето сухим будет.

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Теги: #погода#дождь
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