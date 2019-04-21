Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине накануне Пасхи

18:47, 21 апреля 2019
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В нашу страну идет потепление, говорит синоптик.

В Украине ожидается теплая погода / Фото УНИАН
В Украине ожидается теплая погода / Фото УНИАН

В понедельник, 22 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, лишь местами на Западе пройдет небольшой дождь.

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Средняя температура в стране - +12...+17 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.

"В Киеве в понедельник ожидается малооблачная, с солнцем в течение дня погода, +14...+16 градусов. На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - обещает синоптик.

Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине ожидается с понедельника, 22 апреля.

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Теги: #погода#Украина#потепление#Пасха
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