Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине накануне Пасхи
В нашу страну идет потепление, говорит синоптик.
В понедельник, 22 апреля, в Украине ожидается теплая и солнечная погода, лишь местами на Западе пройдет небольшой дождь.
Оккупированный Крым засыпало снегом (фото)
Средняя температура в стране - +12...+17 градусов. Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный синоптик Наталья Диденко.
"В Киеве в понедельник ожидается малооблачная, с солнцем в течение дня погода, +14...+16 градусов. На предпасхальной неделе тепло будет усиливаться, будет много солнца", - обещает синоптик.
Ранее Наталья Диденко прогнозировала, что потепление в Украине ожидается с понедельника, 22 апреля.
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Погода в Украине
- Винница+15°... +4°
- Днепр+15°... +3°
- Донецк+14°... +2°
- Житомир+17°... +4°
- Запорожье+17°... +4°
- Ивано-Франковск+16°... +3°
- Киев+16°... +4°
- Кировоград+14°... +2°
- Луганск+15°... 0°
- Луцк+13°... +6°
- Львов+14°... +5°
- Николаев+16°... +2°
- Одесса+14°... +1°
- Полтава+15°... +4°
- Ровно+14°... +6°
- Симферополь+12°... 0°
- Сумы+14°... +2°
- Тернополь+14°... +6°
- Харьков+16°... +2°
- Херсон+15°... +3°
- Хмельницкий+14°... +6°
- Черкассы+15°... +4°
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