Оккупированный Крым засыпало снегом (фото)

В частности, снегом завалило долину привидений под Алуштой.

Местами снегом буквально "завалило" / фото: "Крымский бандеровец"

В оккупированном Крыму в субботу, 20 апреля, выпал снег.

Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter "Крымский бандеровец".

Очевидцы говорят о том, что местами снегом буквально "завалило".

«Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина привидений под Алуштой)", - сообщает "Крымский бандеровец".