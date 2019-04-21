Оккупированный Крым засыпало снегом (фото)

00:31, 21 апреля 2019
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В частности, снегом завалило долину привидений под Алуштой.

Местами снегом буквально "завалило" / фото: "Крымский бандеровец"
Местами снегом буквально "завалило" / фото: "Крымский бандеровец"

В оккупированном Крыму в субботу, 20 апреля, выпал снег.

Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter "Крымский бандеровец".

Очевидцы говорят о том, что местами снегом буквально "завалило".

«Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина привидений под Алуштой)", - сообщает "Крымский бандеровец".

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Теги: #Крым#снег
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