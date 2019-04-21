Оккупированный Крым засыпало снегом (фото)
В частности, снегом завалило долину привидений под Алуштой.
В оккупированном Крыму в субботу, 20 апреля, выпал снег.
Об этом говорится в сообщении на странице в Twitter "Крымский бандеровец".
Очевидцы говорят о том, что местами снегом буквально "завалило".
«Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина привидений под Алуштой)", - сообщает "Крымский бандеровец".
Крым сегодня местами завалило снегом. На фото трасса Симферополь-Ялта, Ангарский перевал, Демерджи (Долина приведений под Алуштой) pic.twitter.com/RQXCDSZlP8— КРЫМский бандеровец (@CrimeaUA1) April 20, 2019
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