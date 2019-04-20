От заморозков до +20°: сегодня украинцев ожидают температурные качели (карта)
В большинстве областей Украины без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза.
В течение текущих суток температура воздуха в Украине будет колебаться от -3° до 20° тепла.
Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза.
Синоптики предупредили о сильным заморозках в Украине
"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных, большинстве западных, центральных и северных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°", - говорится в сообщении.
В большинстве областей Украины ветер умеренный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях возможны отдельные порывы 15-20 м/сек.
По данным синоптиков, в связи с оттепелью 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная (третьего уровня) лавинная опасность.
Как сообщал УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на Пасху.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Погода в Украине
- Винница+12°... +3°
- Днепр+13°... +2°
- Донецк+12°... +1°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+13°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... +6°
- Киев+13°... +6°
- Кировоград+13°... +2°
- Луганск+13°... +1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+18°... +6°
- Николаев+13°... +1°
- Одесса+15°... +2°
- Полтава+12°... +3°
- Ровно+18°... +5°
- Симферополь+9°... +1°
- Сумы+12°... +2°
- Тернополь+15°... +4°
- Харьков+13°... +3°
- Херсон+12°... +1°
- Хмельницкий+14°... +5°
- Черкассы+13°... +3°
- Чернигов+15°... +6°
- Черновцы+15°... +4°