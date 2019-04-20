От заморозков до +20°: сегодня украинцев ожидают температурные качели (карта)

10:24, 20 апреля 2019
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В большинстве областей Украины без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В течение текущих суток температура воздуха в Украине будет колебаться от -3° до 20° тепла.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра. 20 апреля в Украине без осадков, лишь в Крыму небольшой дождь, местами гроза.

Синоптики предупредили о сильным заморозках в Украине

"Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°, в восточных, большинстве западных, центральных и северных областей сильные заморозки в воздухе 0-3°; днем в Украине 11-16° тепла, на Закарпатье 15-20°", - говорится в сообщении.

В большинстве областей Украины ветер умеренный, северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях возможны отдельные порывы 15-20 м/сек.

По данным синоптиков, в связи с оттепелью 20-21 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная (третьего уровня) лавинная опасность.

карта Укргидрометцентра
карта Укргидрометцентра

Как сообщал УНИАН, синоптики дали прогноз погоды на Пасху.

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Теги: #УНИАНпогода#погода в Украине
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