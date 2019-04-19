В Китае из-за грозы отменили более сотни авиарейсов

16:10, 19 апреля 2019
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В связи с непогодой в аэропорту Гуанчжоу объявлено "синее" предупреждение.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Из-за грозы 19 апреля в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая) отменили более ста авиарейсов.

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Всего в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь были отменены 104 и задержаны 66 рейсов, передает Синьхуа.

В связи с непогодой в аэропорту объявлено "синее" предупреждение.

Напомним, по меньшей мере 25 человек стали жертвами шторма и молний на юге Непала, еще около 400 пострадали.

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Теги: #погода#Китай#Гроза
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