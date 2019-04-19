В Китае из-за грозы отменили более сотни авиарейсов

В связи с непогодой в аэропорту Гуанчжоу объявлено "синее" предупреждение.

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Из-за грозы 19 апреля в Гуанчжоу (провинция Гуандун на юге Китая) отменили более ста авиарейсов.

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Всего в международном аэропорту Гуанчжоу Байюнь были отменены 104 и задержаны 66 рейсов, передает Синьхуа.

В связи с непогодой в аэропорту объявлено "синее" предупреждение.

Напомним, по меньшей мере 25 человек стали жертвами шторма и молний на юге Непала, еще около 400 пострадали.