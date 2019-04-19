В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность ожидается в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В пятницу, 19 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
Синоптики предупреждают украинцев о сильным заморозках в ближайшие дни
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи с оттепелью 19 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 19-21 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
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