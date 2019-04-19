В Индии жертвами непогоды стали 64 человека
В штате Раджастхан из-за непогоды погибли 25 человек.
64 человека погибли в Индии из-за экстремальной погоды.
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Больше всего от дождей и пылевых бурь пострадали западные районы Индии. В штате Раджастхан из-за непогоды погибли 25 человек, в штате Гуджарат - 10 человек, в штате Махараштра - 3 человека. Более того, 21 человек погиб и более 20 человек пострадали в центральном штате Мадхья-Прадеш, сообщает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.
Национальная метеорологическая служба Индии сообщила, что экстремальные погодные явления в стране уже закончились.
Напомним, из-за ледяного дождя и мощного ветра в канадской провинции Квебек более 140 тысяч человек остались без электричества.
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