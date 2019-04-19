Погода на выходные: в Украине будет прохладно, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)
Осадки ожидаются в западных областях.
На выходных в Украине сохранится прохладная погода, на западе в воскресенье пройдет дождь.
Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, +4°...+12°.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +16° (карта)
Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье пройдет дождь, +5°…+14°.
В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, пройдет дождь.
В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+11°. В воскресенье до +11°, без осадков.
Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +4°...+13°.
В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье +2°...+11°, облачно с прояснениями.
В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+12°.
В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+8°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.
Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +12°.
В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье температура до +12°, без осадков.
В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +2°...+13°, пасмурно.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -1°, днем +9°.
В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +16°.
В Трускавце в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье температура до +15°, пройдет дождь.
В Сваляве завтра без осадков, +17°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +3° …+16°.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +2°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+13°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+16°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+16°... +2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+11°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+13°... 0°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+14°... +2°
- Черновцы+15°... +3°