Погода на выходные: в Украине будет прохладно, в воскресенье местами пройдут дожди (карта)

Осадки ожидаются в западных областях.

На выходных в Украине почти без осадков / Фото УНИАН

На выходных в Украине сохранится прохладная погода, на западе в воскресенье пройдет дождь.

Согласно данным Погода УНИАН, в Киеве в субботу без осадков, температура воздуха ночью +5°, днем +11°. В воскресенье пасмурно, +4°...+12°.

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Погода во Львове: в субботу без осадков, ночью +6°, днем +16°. В воскресенье пройдет дождь, +5°…+14°.

В Луцке в субботу ночью +6°, днем +16°, без осадков. В воскресенье ночью +6°, днем +12°, пройдет дождь.

В Виннице в субботу пасмурно, температура воздуха +4°...+11°. В воскресенье до +11°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают переменную облачность. В субботу температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +4°...+13°.

В Харькове в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +11°. В воскресенье +2°...+11°, облачно с прояснениями.

Прогноз на 20 апреля / УНИАН

Прогноз на 21 апреля / УНИАН

В Днепре в субботу без осадков, температура ночью +3°, днем +12°. В воскресенье переменная облачность, температура воздуха +3°...+12°.

В Симферополе завтра пройдет дождь, +1°...+8°. В воскресенье +1°...+10°, без осадков.

Жителям Мариуполя на субботу обещают ясную погоду, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье облачно с прояснениями, температура до +12°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +2°, днем +12°. В воскресенье температура до +12°, без осадков.

В Северодонецке завтра переменная облачность, температура ночью +2°, днем +13°. В воскресенье +2°...+13°, пасмурно.

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу без осадков, температура до +7°. В воскресенье пройдет дождь, ночью -1°, днем +9°.

В Моршине на Львовщине в субботу без осадков, ночью +6°, днем +15°. В воскресенье пройдет дождь, ночью +5°, днем до +16°.

В Трускавце в субботу без осадков, температура до +16°. В воскресенье температура до +15°, пройдет дождь.

В Сваляве завтра без осадков, +17°, в воскресенье небольшая облачность, температура воздуха +3° …+16°.

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