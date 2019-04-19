В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали несколько человек

Несколько человек получили травмы от падающих предметов и камней.

На Тайване произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

На Тайване 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,7.

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В Тайбэе сотрясение зданий ощущалось даже на нижних этажах, однако сведений о серьезных разрушениях нет, сообщает Euronews.

Несколько человек получили травмы от падающих предметов и камней.

Очаг землетрясения находился на глубине от 14 до 18 км, магнитуда составила от 6,4 до 6,7, по оценкам разных агентств.

Напомним, во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.