В результате сильного землетрясения на Тайване пострадали несколько человек
Несколько человек получили травмы от падающих предметов и камней.
На Тайване 18 апреля произошло землетрясение магнитудой 6,7.
На Тайване произошло землетрясение магнитудой 5,1
В Тайбэе сотрясение зданий ощущалось даже на нижних этажах, однако сведений о серьезных разрушениях нет, сообщает Euronews.
Несколько человек получили травмы от падающих предметов и камней.
Очаг землетрясения находился на глубине от 14 до 18 км, магнитуда составила от 6,4 до 6,7, по оценкам разных агентств.
Напомним, во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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