Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни

09:46, 19 апреля 2019
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Заморозки ожидаются до 21 апреля.

В Украине ожидается заморозки / moldova24.net
В Украине ожидается заморозки / moldova24.net

В течение 19-21 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +16° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 19 апреля в восточных, Сумской, Запорожской областях, 20 апреля в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). На остальной территории страны, 21 апреля также на Левобережье, заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).

Напомним, погода в Украине на Пасху, 28 апреля, будет теплой. Местами ожидается до +20 градусов.

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Теги: #погода#заморозки
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