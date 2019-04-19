Синоптики предупреждают украинцев о сильных заморозках в ближайшие дни
Заморозки ожидаются до 21 апреля.
В течение 19-21 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +16° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 19 апреля в восточных, Сумской, Запорожской областях, 20 апреля в большинстве западных, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и восточных областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый). На остальной территории страны, 21 апреля также на Левобережье, заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый).
Напомним, погода в Украине на Пасху, 28 апреля, будет теплой. Местами ожидается до +20 градусов.
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Погода в Украине
- Винница+11°... +2°
- Днепр+11°... +1°
- Донецк+9°... -1°
- Житомир+13°... +2°
- Запорожье+10°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+11°... 0°
- Луганск+10°... -1°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+16°... +3°
- Николаев+12°... +2°
- Одесса+12°... +2°
- Полтава+10°... 0°
- Ровно+16°... +2°
- Симферополь+6°... 0°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+11°... 0°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+13°... 0°
- Черкассы+12°... +2°
- Чернигов+14°... +2°
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