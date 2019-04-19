В Киеве сегодня без осадков, днем температура до +12°
Вечером в столице до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Киеве без осадков, температура до +12°.
До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взошло в 05:59, а зайдет в 19:56.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+12°... +2°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+10°... 0°
- Житомир+13°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+16°... 0°
- Киев+12°... +3°
- Кировоград+11°... +1°
- Луганск+10°... 0°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+16°... +3°
- Николаев+11°... +3°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+16°... +2°
- Симферополь+6°... +1°
- Сумы+10°... 0°
- Тернополь+15°... +1°
- Харьков+10°... +1°
- Херсон+11°... +2°
- Хмельницкий+13°... 0°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+13°... +4°
- Черновцы+15°... +3°
Виргиния, США
+ 22 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+22 °
Влажность:82 %
Давление:748 мм
Ветер: 8.5 м/с
Вероятность осадков:69 %
Восход:06:27
Закат19:50
Видимость:16 км
Фаза луны:
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