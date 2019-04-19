В Украине сегодня без осадков, на западе температура до +16° (карта)

08:00, 19 апреля 2019
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Прохладнее всего будет на востоке Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Прогноз погоды в Украине на сегодня. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +12°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +12°. В центре без осадков, температура до +13°.

Прогноз на 19 апреля / УНИАН
Прогноз на 19 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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Теги: #погода
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