Завтра в Киеве температура до +12°, без осадков

17:00, 18 апреля 2019
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Вечером в столице до +8°.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Киеве без осадков, температура до +12°.

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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 19:56.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Теги: #Киев#погода
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