Завтра в Киеве температура до +12°, без осадков
Вечером в столице до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 19 апреля в Киеве без осадков, температура до +12°.
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Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 05:59, а зайдет в 19:56.
Как сообщал УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +4°
- Днепр+11°... +3°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +4°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+18°... +4°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+16°... +5°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +7°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:64 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:29
Закат19:49
Видимость:16 км
Фаза луны:
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