Завтра в Украине без осадков, на западе температура до +16° (видеопрогноз)
Прохладнее всего будет на востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +12°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +16°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +2°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +13°.
Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +4°
- Днепр+11°... +3°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +4°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+18°... +4°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+16°... +5°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+16°... +6°
- Черкассы+13°... +4°
- Чернигов+14°... +3°
- Черновцы+15°... +7°