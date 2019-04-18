Завтра в Украине без осадков, на западе температура до +16° (видеопрогноз)

Прохладнее всего будет на востоке.

Завтра в Украине без осадков / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в пятницу, 19 апреля, в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до 0°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +1°, днем до +12°.

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +1°, днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +2°, днем до +12°. В центре без осадков, температура ночью до +1°, днем до +13°.

Согласно народному прогнозу, 19 апреля - день Евтихия Тихого. В старину по этому дню определяли, каким будет урожай хлеба. Если день тихий - к урожаю ранних яровых, если ветер, то засевай позже.

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