Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху
На Пасху в Украине будет тепло.
Погода в Украине на Пасху, 28 апреля, будет теплой. Местами ожидается до +20 градусов.
До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Об этом ТСН рассказала ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.
"Радует то, что дневная температура будет более комфортная - 10-15 градусов. После 23-го дойдет до +20 на западе и на Пасху ожидаем в большинстве областей около 20 градусов", - рассказала она.
Также сообщается, что в мае в Украине ожидаются заморозки.
Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины будут сильные заморозки.
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Погода в Украине
- Винница+13°... +4°
- Днепр+11°... +3°
- Донецк+11°... +1°
- Житомир+15°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+16°... +4°
- Киев+13°... +4°
- Кировоград+12°... +3°
- Луганск+10°... +1°
- Луцк+18°... +5°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+12°... +3°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+10°... +3°
- Ровно+18°... +4°
- Симферополь+7°... 0°
- Сумы+11°... +2°
- Тернополь+16°... +5°
- Харьков+10°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+16°... +6°
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