Стало известно, какой будет погода в Украине на Пасху

15:37, 18 апреля 2019
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На Пасху в Украине будет тепло.

На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН
На Пасху в Украине будет тепло / Фото УНИАН

Погода в Украине на Пасху, 28 апреля, будет теплой. Местами ожидается до +20 градусов.

До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

Об этом ТСН рассказала ведущий синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Голеня.

"Радует то, что дневная температура будет более комфортная - 10-15 градусов. После 23-го дойдет до +20 на западе и на Пасху ожидаем в большинстве областей около 20 градусов", - рассказала она.

Также сообщается, что в мае в Украине ожидаются заморозки.

Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины будут сильные заморозки.

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Теги: #погода#Пасха
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