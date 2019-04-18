Жертвами наводнения в Пакистане стали 49 человек

Почти 180 человек пострадали.

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В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли 49 человек, 176 пострадали.

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Проливные дожди и наводнения привели к гибели 18 человек в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, 15 человек - в восточной провинции Пенджаб, 11 человек - в юго-западной провинции Белуджистан, 5 человек - в южной провинции Синд, передает Xinhua со ссылкой на Управление по предотвращению последствий стихийных бедствий Пакистана.

Наводнения затопили многие города. Проливные дожди также вызвали селевые потоки, которые нанесли имущественный ущерб.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.