Жертвами наводнения в Пакистане стали 49 человек

14:26, 18 апреля 2019
5
0

Почти 180 человек пострадали.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В результате наводнения, вызванного проливными дождями, в Пакистане погибли 49 человек, 176 пострадали.

Афганистан пострадал от наводнения, пять человек погибли

Проливные дожди и наводнения привели к гибели 18 человек в северо-западной провинции Хайбер-Пахтунхва, 15 человек - в восточной провинции Пенджаб, 11 человек - в юго-западной провинции Белуджистан, 5 человек - в южной провинции Синд, передает Xinhua со ссылкой на Управление по предотвращению последствий стихийных бедствий Пакистана.

Наводнения затопили многие города. Проливные дожди также вызвали селевые потоки, которые нанесли имущественный ущерб.

Напомним, сильные ливни, которые обрушились на Рио-де-Жанейро, привели к наводнениям и сходам оползней.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Пакистан#наводнение
Читайте также
На Тайване произошло мощное землетрясение На Тайване произошло мощное землетрясение
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +12° В Киеве сегодня без осадков, температура днем до +12°
Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)
В Индии более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури В Индии более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури
Дожди прекратятся: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине на завтра Дожди прекратятся: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине на завтра
Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото) Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
64 %
754 мм
5.3 м/с
10 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять