В Карпатах сохраняется снеголавинная опасность 3 уровня
Лавинная опасность сохраняется в Ивано-Франковской и Закарпатской областях.
В четверг, 18 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается лавинная опасность 3 уровня.
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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"18 апреля в высокогорье Ивано-Франковской и восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, потепление в Украине ожидается с понедельника, 22 апреля.
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