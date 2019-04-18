На Тайване произошло мощное землетрясение

11:47, 18 апреля 2019
2
0

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В четверг, 18 апреля, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,7.

В Индонезии произошло мощное землетрясение

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.

Эпицентр землетрясения имел координаты 24,02 градуса северной широты и 121,65 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 24 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Напомним, во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #землетрясение#Тайвань
Читайте также
На Тайване произошло мощное землетрясение На Тайване произошло мощное землетрясение
До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
В Киеве завтра без осадков, температура днем до +12° В Киеве завтра без осадков, температура днем до +12°
Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз) Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)
В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность
Афганистан пострадал от наводнения, пять человек погибли Афганистан пострадал от наводнения, пять человек погибли

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
61 %
754 мм
5.5 м/с
10 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять