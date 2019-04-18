На Тайване произошло мощное землетрясение
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
В четверг, 18 апреля, на Тайване произошло землетрясение магнитудой 6,7.
В Индонезии произошло мощное землетрясение
Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на Китайский центр сейсмологических сетей.
Эпицентр землетрясения имел координаты 24,02 градуса северной широты и 121,65 градуса восточной долготы. Его очаг залегал на глубине 24 км.
О пострадавших и разрушениях не сообщается.
Напомним, во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
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