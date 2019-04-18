До +23 градусов: синоптик рассказала, когда в Украине потеплеет

До конца текущей недели в Украине будет прохладно.

На следующей неделе в Украине потеплеет / Фото УНИАН

Потепление в Украине ожидается с понедельника, 22 апреля.

Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в своем блоге.

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По ее словам, 19-21 апреля в Украине ожидается сильный северо-восточный и северный ветер. Температура воздуха постепенно будет повышаться, в течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +11...+16 градусов.

В воскресенье, 21 апреля, в день президентских выборов, теплее всего будет в западных областях - до +15...+19 градусов.

19 и 20 апреля существенные осадки в Украине маловероятны, 21 апреля периодические дожди пройдут на западе и севере Украины.

По прогнозу Диденко, в начале следующей недели в большинстве областей Украины ожидаются периодические дожди. Осадки будут чередоваться с прояснениями и уже 23 апреля прекратятся.

С понедельника, 22 апреля, в Украине начнется потепление. В течение 22-24 апреля максимальная температура воздуха в большинстве областей поднимется до +15...+23 градусов.

Погода в Киеве до конца текущей недели будет прохладной. Ночная температура воздуха составит +2...+5 градусов, в течение дня до +11...+14 градусов. Существенные осадки маловероятны, лишь 21 апреля, в воскресенье, увеличится облачность и местами пройдет небольшой дождь.

Потеплеет в Киеве в начале следующей недели. Максимальная температура воздуха постепенно повысится до +20...+22 градусов. Ночью станет теплее, около +6...+11 градусов.

Напомним, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.