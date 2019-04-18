Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
На востоке и севере объявлен II уровень опасности.
В течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)
Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.
Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В восточных, Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Напомним, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
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