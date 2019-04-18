Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

09:40, 18 апреля 2019
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На востоке и севере объявлен II уровень опасности.

В Украину идут заморозки / moldova24.net
В Украину идут заморозки / moldova24.net

В течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

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Об этом говорится в сообщении на сайте Украинского гидрометцентра.

Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, 19 апреля и во Львовской областях заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В восточных, Черниговской и Сумской областях ожидаются сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Теги: #погода#заморозки
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