В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)
Теплее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура до +16°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.
Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
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Погода в Украине
- Винница+13°... +4°
- Днепр+11°... +3°
- Донецк+10°... +2°
- Житомир+14°... +5°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+17°... +3°
- Киев+12°... +4°
- Кировоград+11°... +2°
- Луганск+9°... +1°
- Луцк+17°... +4°
- Львов+17°... +5°
- Николаев+12°... +4°
- Одесса+13°... +3°
- Полтава+9°... +2°
- Ровно+17°... +4°
- Симферополь+6°... -1°
- Сумы+10°... +1°
- Тернополь+15°... +5°
- Харьков+9°... +2°
- Херсон+11°... +3°
- Хмельницкий+15°... +5°
- Черкассы+12°... +3°
- Чернигов+14°... +4°
- Черновцы+16°... +6°
Виргиния, США
+ 12 °
Пасмурно, сплошная облачностьПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+12 °
Влажность:62 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.3 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:06:29
Закат19:49
Видимость:16 км
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