В Украине сегодня без осадков, температура до +16° (карта)

08:00, 18 апреля 2019
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Теплее всего будет на западе Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура до +14°. В центре без осадков, температура до +14°.

Прогноз на 18 апреля / УНИАН
Прогноз на 18 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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Теги: #погода
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