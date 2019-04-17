В Киеве завтра без осадков, температура днем до +12°

17:00, 17 апреля 2019
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Вечером в столице +9°.

В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН
В Киеве завтра без осадков / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 апреля, в Киеве без осадков, температура до +12°.

Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.

Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.

Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

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Теги: #Киев#погода
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