В Киеве завтра без осадков, температура днем до +12°
Вечером в столице +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 18 апреля, в Киеве без осадков, температура до +12°.
Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +12°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 4,3 м/сек.
Солнце в столице взойдет в 06:01, а зайдет в 19:55.
Как сообщал УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
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- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +3°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+9°... +3°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+13°... +6°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+13°... +2°
- Ровно+16°... +2°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+15°... +2°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 15 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:65 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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