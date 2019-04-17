Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)
Теплее всего будет на западе Украины.
Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.
Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках
Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +13°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +16°.
В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +14°.
Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".
Прогноз погоды в Украине на четверг, 18 апреля
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Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +3°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+13°... +3°
- Запорожье+11°... +3°
- Ивано-Франковск+10°... +4°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+9°... +3°
- Луганск+13°... 0°
- Луцк+16°... +3°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+13°... +6°
- Одесса+13°... +6°
- Полтава+13°... +2°
- Ровно+16°... +2°
- Симферополь+11°... +4°
- Сумы+12°... 0°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+15°... +1°
- Херсон+13°... +5°
- Хмельницкий+10°... +3°
- Черкассы+11°... +4°
- Чернигов+15°... +2°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 15 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:65 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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