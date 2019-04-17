Завтра в Украине без осадков, температура до +16° (видеопрогноз)

16:30, 17 апреля 2019
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Теплее всего будет на западе Украины.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Согласно данным Погода УНИАН, 18 апреля в Украине без осадков, температура на западе до +16°.

Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

Прогноз погоды на завтра. На востоке без осадков, температура ночью до +2°, днем до +10°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до -1°, днем до +13°. 

На западе Украины без осадков. Температура ночью до +3°, днем до +16°.

В северных областях облачно с прояснениями, температура ночью до +4°, днем до +14°. В центре без осадков, температура ночью до +2°, днем до +14°.

Согласно народному прогнозу, 18 апреля - Федула и Агафопода мучеников. Пришел Федул - тепляк подул. Если ненастье, то говорят: "Федул губы надул".

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Теги: #погода
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