В Индии более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури

Непогода началась вечером 16 апреля.

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В нескольких индийских штатах более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури.

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Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Непогода началась вечером 16 апреля, в результате несезонных дождей более 30 человек погибли и многие пострадали.

Напомним, на центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.