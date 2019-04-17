В Индии более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури

15:30, 17 апреля 2019
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Непогода началась вечером 16 апреля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В нескольких индийских штатах более 30 человек погибли в результате дождей и пылевой бури. 

Ривне засыпало снегом (видео)

Об этом сообщает Синьхуа со ссылкой на местные СМИ.

Непогода началась вечером 16 апреля, в результате несезонных дождей более 30 человек погибли и многие пострадали.

Напомним, на центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.

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Теги: #Индия#погода#буря
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