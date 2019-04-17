Дожди прекратятся: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине на завтра

Температура воздуха в Украине днем поднимется +15 градусов.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

В четверг, 18 апреля, из-за влияния антициклона Katharina в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"18 апреля антициклон Katharina подвинет дожди вон из Украины. Разве что, немного зацепится влажность за Одессу и пройдут местами осадки в западных областях", - пишет она.

Температура воздуха в Украине днем составит +11...+15 градусов. В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов.

Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.