Дожди прекратятся: синоптик порадовала прогнозом погоды в Украине на завтра

14:27, 17 апреля 2019
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Температура воздуха в Украине днем поднимется +15 градусов.

Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН
Завтра в Украине будет тепло / фото УНИАН

В четверг, 18 апреля, из-за влияния антициклона Katharina в Украине ожидается сухая и солнечная погода.

Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"18 апреля антициклон Katharina подвинет дожди вон из Украины. Разве что, немного зацепится влажность за Одессу и пройдут местами осадки в западных областях", - пишет она.

Температура воздуха в Украине днем составит +11...+15 градусов. В Киеве завтра без осадков и около +12...+14 градусов.

Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

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Теги: #погода#потепление
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