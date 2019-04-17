Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)

12:59, 17 апреля 2019
354
0

Снегом засыпало Драгобрат.

Драгобрат засыпало снегом / snig.info
Драгобрат засыпало снегом / snig.info

Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).

Из-за внезапного снегопада в Испании столкнулись 50 автомобилей (видео)

Осадков выпало немало и по состоянию на 12:40 он продолжает падать. 

В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, что из-за снегопада 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Карпаты замело снегом / snig.info
Карпаты замело снегом / snig.info
Снегопад в Драгобрате / snig.info
Снегопад в Драгобрате / snig.info

Напомним, в Ривне утром 16 апреля выпал снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #снег#погода#Карпаты
Читайте также
В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность
Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта) Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)
В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +10° В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +10°
Ривне засыпало снегом (видео) Ривне засыпало снегом (видео)
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
Дожди, ветер и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра Дожди, ветер и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
В Бразилии произошло землетрясение В Бразилии произошло землетрясение

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 13 °
Пасмурно, сплошная облачность
Погода Стерлинг на месяц
66 %
754 мм
4.3 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять