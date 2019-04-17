Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)

Снегом засыпало Драгобрат.

Драгобрат засыпало снегом / snig.info

Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).

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Осадков выпало немало и по состоянию на 12:40 он продолжает падать.

В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, что из-за снегопада 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.

Карпаты замело снегом / snig.info

Снегопад в Драгобрате / snig.info

Напомним, в Ривне утром 16 апреля выпал снег.