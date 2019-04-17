Горнолыжный курорт в Карпатах замело снегом (фото)
Снегом засыпало Драгобрат.
Карпаты в среду, 17 апреля, заметает снегом. В частности, снег идет на горнолыжном курорте Драгобрат (Закарпатская область).
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Осадков выпало немало и по состоянию на 12:40 он продолжает падать.
В то же время в Украинском гидрометцентре предупредили, что из-за снегопада 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность.
Напомним, в Ривне утром 16 апреля выпал снег.
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