В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность

11:57, 17 апреля 2019
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Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН
В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 17 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с ожидаемыми осадками 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

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Теги: #погода#Карпаты#лавина
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