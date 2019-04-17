В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность

Лавинная опасность достигает 3 уровня.

В Ивано-Франковской области сохраняется лавинная опасность / УНИАН

Во вторник, 17 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.

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Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"В связи с ожидаемыми осадками 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.

Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.