В Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность
Лавинная опасность достигает 3 уровня.
Во вторник, 17 апреля, в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается лавинная опасность.
Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"В связи с ожидаемыми осадками 17 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении.
Напомним, в течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.
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