Афганистан пострадал от наводнения, пять человек погибли

10:42, 17 апреля 2019
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Наводнения смыли десятки жилых домов.

Наводнение в Афганистане / REUTERS
Наводнение в Афганистане / REUTERS

Пять человек погибли, 17 пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Герат на западе Афганистана.

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В пострадавших районах наводнения смыли десятки жилых домов, размыли земли и сады, а также уничтожили большую часть скоростной дороги Герат-Кандагар в районе Шинданд, передает Xinhua со ссылкой на представителя местной администрации Джаилани Фархада.

Спасательная группа начала операцию в районах бедствия, откуда в безопасную зону уже были эвакуированы около 100 семей.

Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.

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Теги: #погода#наводнение#Афганистан
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