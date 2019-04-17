Афганистан пострадал от наводнения, пять человек погибли
Наводнения смыли десятки жилых домов.
Пять человек погибли, 17 пропали без вести в результате проливных дождей и наводнений в провинции Герат на западе Афганистана.
Пять человек стали жертвами песчаной бури в Пакистане
В пострадавших районах наводнения смыли десятки жилых домов, размыли земли и сады, а также уничтожили большую часть скоростной дороги Герат-Кандагар в районе Шинданд, передает Xinhua со ссылкой на представителя местной администрации Джаилани Фархада.
Спасательная группа начала операцию в районах бедствия, откуда в безопасную зону уже были эвакуированы около 100 семей.
Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+11°... +3°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+13°... +3°
- Кировоград+9°... +3°
- Луганск+12°... -1°
- Луцк+15°... +3°
- Львов+12°... +5°
- Николаев+14°... +5°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+12°... +1°
- Ровно+15°... +2°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+12°... -1°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+13°... 0°
- Херсон+14°... +5°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+15°... +1°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 13 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:68 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей