Укргидрометцентр предупреждает о сильных заморозках

09:41, 17 апреля 2019
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Местами ожидается до -5°.

В Украине ожидаются заморозки / УНИАН
В Украине ожидаются заморозки / УНИАН

В течение 18-19 апреля во многих регионах Украины ожидаются сильные заморозки.

Ривне засыпало снегом (видео)

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ривненской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В то же время в восточных, Черниговской и Сумской областях будут сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

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Теги: #погода#заморозки
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