В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

08:30, 17 апреля 2019
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В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / kyiv.depo.ua
В Киеве сегодня пройдет дождь / kyiv.depo.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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