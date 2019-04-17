В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°
В столице сегодня будет холодно.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.
Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+10°... +3°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+15°... +2°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+14°... +1°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 14 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+14 °
Влажность:68 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей