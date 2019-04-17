В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +10°

В столице сегодня будет холодно.

В Киеве сегодня пройдет дождь / kyiv.depo.ua

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

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