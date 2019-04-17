Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)

Осадки ожидаются практически по всей стране.

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Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

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Погода в Украине. На востоке ливни, температура до +13°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура до +13°.

В северных областях ливни, температура до +13°. В центре также ожидаются осадки, температура до +11°.

Прогноз на 17 апреля / УНИАН

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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