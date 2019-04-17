Сегодня в Украине пройдут дожди, температура до +14° (карта)
Осадки ожидаются практически по всей стране.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
Погода в Украине. На востоке ливни, температура до +13°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура до +13°.
В северных областях ливни, температура до +13°. В центре также ожидаются осадки, температура до +11°.
Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +3°
- Днепр+10°... +2°
- Донецк+11°... 0°
- Житомир+10°... +2°
- Запорожье+11°... +2°
- Ивано-Франковск+9°... +4°
- Киев+11°... +3°
- Кировоград+10°... +3°
- Луганск+11°... 0°
- Луцк+15°... +2°
- Львов+12°... +6°
- Николаев+14°... +6°
- Одесса+12°... +6°
- Полтава+10°... +1°
- Ровно+14°... +2°
- Симферополь+11°... +5°
- Сумы+11°... -1°
- Тернополь+10°... +4°
- Харьков+12°... 0°
- Херсон+14°... +6°
- Хмельницкий+9°... +3°
- Черкассы+10°... +3°
- Чернигов+14°... +1°
- Черновцы+9°... +6°
Виргиния, США
+ 15 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+15 °
Влажность:68 %
Давление:753 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:30
Закат19:48
Видимость:16 км
Фаза луны:
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