В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +10°

17:00, 16 апреля 2019
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Вечером в столице до +8°.

В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН
В Киеве завтра пройдет дождь / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.

Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.

Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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