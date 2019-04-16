В Киеве завтра пройдет дождь, днем температура до +10°
Вечером в столице до +8°.
Согласно данным Погода УНИАН, 17 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +10°.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
Погода в Киеве на завтра. Температура воздуха днем +10°, вечером - до +8°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:03, а зайдет в 19:53.
Как сообщал УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+12°... +8°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +7°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+12°... +8°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+6°... +3°
Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:53 %
Давление:754 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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