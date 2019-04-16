Завтра Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)

Теплее всего будет на юге страны - до +14°.

Завтра в Украине пройдут дожди / УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.

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Погода на завтра. На востоке ливни, температура ночью до 0°, днем до +13°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +4°, днем до +14°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +13°.

В северных областях ливни, температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.

Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.

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