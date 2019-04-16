Завтра Украину продолжат заливать дожди (видеопрогноз)
Теплее всего будет на юге страны - до +14°.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 17 апреля, в Украине будет холодно и дождливо.
Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
Погода на завтра. На востоке ливни, температура ночью до 0°, днем до +13°. Жителям южных регионов синоптики обещают переменную облачность. Температура ночью до +4°, днем до +14°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +2°, днем до +13°.
В северных областях ливни, температура ночью до +1°, днем до +13°. В центре также ожидаются осадки, температура ночью до +1°, днем до +11°.
Согласно народному прогнозу, 17 апреля - день Иосифа певца. Святого Иосифа назвали в народе певцом из-за того, что с этого дня начинает звучать голосок сверчка и впервые подает голос журавль.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+12°... +8°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +7°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков+12°... +6°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+12°... +8°
- Чернигов+10°... +5°
- Черновцы+6°... +3°