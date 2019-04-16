Ривне засыпало снегом (видео)

15:44, 16 апреля 2019
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Снегопад продолжался недолго.

Снег в Ривне / www.instagram.com/vitalikdavidiuk/
Снег в Ривне / www.instagram.com/vitalikdavidiuk/

В Ривне утром 16 апреля выпал снег.

Осадки продолжались недолго, а снег, который покрыл землю, быстро растаял. Однако в городе не стали отключать централизованное отопление, как планировали накануне.

Напомним, в Испании резко похолодало, а в северной части автономного сообщества Мадрид прошел снег.

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Теги: #снег#погода#Ривне
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