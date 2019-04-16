Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине
На востоке и севере Украины объявлен II уровень опасности.
В течение 18-19 апреля во многих областях Украины похолодает, ожидаются сильные заморозки.
Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ривненской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).
Напомним, в среду, 17 апреля, в Украине сохранится хололодна погода, будут идти дожди.
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Погода в Украине
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- Днепр+12°... +8°
- Донецк+14°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +7°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+10°... +6°
- Кировоград+8°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+8°... +4°
- Полтава+13°... +6°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков+12°... +6°
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