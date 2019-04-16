Синоптики предупредили о сильных заморозках в Украине

15:03, 16 апреля 2019
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На востоке и севере Украины объявлен II уровень опасности.

Украинцев предупреждают о заморозки / moldova24.net
Украинцев предупреждают о заморозки / moldova24.net

В течение 18-19 апреля во многих областях Украины похолодает, ожидаются сильные заморозки.

Сегодня в Украине будет холодно, пройдут дожди и мокрый снег (карта)

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

Так, 18-19 апреля в центральных (кроме Винницкой), Киевской, Житомирской, Ривненской, Волынской, 19 апреля и во Львовской областях ожидаются заморозки на поверхности почвы 0-5° (I уровень опасности, желтый). В восточных, Черниговской и Сумской областях сильные заморозки в воздухе 0-3° (II уровень опасности, оранжевый).

Напомним, в среду, 17 апреля, в Украине сохранится хололодна погода, будут идти дожди.

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Теги: #погода#заморозки
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