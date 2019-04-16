Дожди, ветер и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра
Потепление в Украине ожидается с 18 апреля.
В среду, 17 апреля, в Украине сохранится хололодна погода, будут идти дожди.
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"17 апреля в Украине будут идти дожди, будет ветер и еще будет холодно, +7...+12 градусов максимально", - пишет она.
Погода в Киеве завтра будет холодной и дождливой, ожидается до +10 градусов.
По прогнозу Диденко, потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.
Напомним, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+13°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +5°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+10°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+12°... +6°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков+13°... +6°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+12°... +7°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+6°... +4°
Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениямиПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+6 °
Влажность:52 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
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