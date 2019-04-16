Дожди, ветер и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

Потепление в Украине ожидается с 18 апреля.

Завтра в Украине продолжатся дожди / Фото УНИАН

В среду, 17 апреля, в Украине сохранится хололодна погода, будут идти дожди.

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Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"17 апреля в Украине будут идти дожди, будет ветер и еще будет холодно, +7...+12 градусов максимально", - пишет она.

Погода в Киеве завтра будет холодной и дождливой, ожидается до +10 градусов.

По прогнозу Диденко, потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

Напомним, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.