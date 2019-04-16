Дожди, ветер и холод: синоптик рассказала о погоде в Украине на завтра

14:20, 16 апреля 2019
159
0

Потепление в Украине ожидается с 18 апреля.

Завтра в Украине продолжатся дожди / Фото УНИАН
Завтра в Украине продолжатся дожди / Фото УНИАН

В среду, 17 апреля, в Украине сохранится хололодна погода, будут идти дожди.

В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"17 апреля в Украине будут идти дожди, будет ветер и еще будет холодно, +7...+12 градусов максимально", - пишет она.

Погода в Киеве завтра будет холодной и дождливой, ожидается до +10 градусов.

По прогнозу Диденко, потепление и прекращение осадков ожидается с 18 апреля.

Напомним, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#ветер#дождь
Читайте также
В Бразилии произошло землетрясение В Бразилии произошло землетрясение
Пять человек стали жертвами песчаной бури в Пакистане Пять человек стали жертвами песчаной бури в Пакистане
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°
В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +11° В Киеве завтра пройдет дождь, температура до +11°
В Киевской области сохраняется пожарная опасность В Киевской области сохраняется пожарная опасность
В Мексике бушует крупный лесной пожар (видео) В Мексике бушует крупный лесной пожар (видео)
Число жертв наводнений в Иране увеличилось до 76 человек Число жертв наводнений в Иране увеличилось до 76 человек

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 7 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг на месяц
52 %
758 мм
4.2 м/с
0 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать pogoda.unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять