В Бразилии произошло землетрясение
Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.
В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте
Об этом сообщает Геологическая служба США.
Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км на запад от муниципалитета Тарауака в штате Акри. Очаг землетрясения залегал на глубине 584,0 км.
Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.
Напомним, в четверг, 28 марта, в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.
Читайте также
Погода в Украине
- Винница+9°... +5°
- Днепр+12°... +7°
- Донецк+13°... +8°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+11°... +5°
- Ивано-Франковск+9°... +1°
- Киев+11°... +6°
- Кировоград+10°... +5°
- Луганск+15°... +7°
- Луцк+8°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +3°
- Одесса+8°... +5°
- Полтава+12°... +6°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+13°... +1°
- Сумы+10°... +5°
- Тернополь+5°... +4°
- Харьков+13°... +6°
- Херсон+8°... +3°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+12°... +7°
- Чернигов+9°... +4°
- Черновцы+6°... +4°
Виргиния, США
+ 6 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+5 °
Влажность:52 %
Давление:757 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей