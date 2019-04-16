В Бразилии произошло землетрясение

12:54, 16 апреля 2019
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Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

В Бразилии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger
В Бразилии произошло землетрясение / Flickr, Matt Katzenberger

Во вторник, 16 апреля, в Бразилии произошло землетрясение магнитудой 4,7.

В Польше 32 человека оказались под завалами после землетрясения в шахте

Об этом сообщает Геологическая служба США.

Эпицентр подземных толчков располагался в 100 км на запад от муниципалитета Тарауака в штате Акри. Очаг землетрясения залегал на глубине 584,0 км.

Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

Напомним, в четверг, 28 марта, в провинции Цинхай на северо-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,0.

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Теги: #землетрясение#Бразилия
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