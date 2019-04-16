Пять человек стали жертвами песчаной бури в Пакистане
Еще 36 человек получили ранения.
В понедельник, 16 апреля, на портовый город Карачи на юге Пакистана обрушилась сильная песчаная буря.
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Об этом сообщает Синьхуа.
Жертвами бури стали по меньшей мере пять человек, еще 36 получили ранения.
Напомним, на центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.
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