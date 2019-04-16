Пять человек стали жертвами песчаной бури в Пакистане

11:52, 16 апреля 2019
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Еще 36 человек получили ранения.

Песчаная буря в Пакистане / twitter.com/DevelopmentPk
Песчаная буря в Пакистане / twitter.com/DevelopmentPk

В понедельник, 16 апреля, на портовый город Карачи на юге Пакистана обрушилась сильная песчаная буря.

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Об этом сообщает Синьхуа.

Жертвами бури стали по меньшей мере пять человек, еще 36 получили ранения.

Напомним, на центральные районы австралийского штата Новый Южный Уэльс обрушилась мощная песчаная буря.

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Теги: #погода#Пакистан#буря
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