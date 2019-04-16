Март-2019 стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений

В некоторых районах Ближнего Востока выпало намного больше осадков, чем обычно, что привело к наводнениям.

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Март 2019 года стал вторым после 2017 года самым теплым мартом за историю наблюдений.

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В некоторых районах Ближнего Востока выпало намного больше осадков, чем обычно, что привело к наводнениям. Катастрофическими они оказались для большей части Восточной Африки, сообщает Euronews.

В Иране дожди продолжались на протяжении нескольких недель, затопив целый ряд районов на северо-востоке и юго-западе страны. Десятки человек погибли.

Из-за тропического циклона "Идай" пострадал восток Африки и частично Мадагаскар, сотни людей погибли.

Напомним, в результате наводнений в Иране, которые продолжаются в течение последнего месяца, погибли 76 человек, еще 544 получили ранения.