Март-2019 стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений
В некоторых районах Ближнего Востока выпало намного больше осадков, чем обычно, что привело к наводнениям.
Март 2019 года стал вторым после 2017 года самым теплым мартом за историю наблюдений.
Климатологи подвели итоги теплого марта в Киеве
В некоторых районах Ближнего Востока выпало намного больше осадков, чем обычно, что привело к наводнениям. Катастрофическими они оказались для большей части Восточной Африки, сообщает Euronews.
В Иране дожди продолжались на протяжении нескольких недель, затопив целый ряд районов на северо-востоке и юго-западе страны. Десятки человек погибли.
Из-за тропического циклона "Идай" пострадал восток Африки и частично Мадагаскар, сотни людей погибли.
Напомним, в результате наводнений в Иране, которые продолжаются в течение последнего месяца, погибли 76 человек, еще 544 получили ранения.
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