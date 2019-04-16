Гана пострадала от сильных дождей

Шесть человек погибли.

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На столицу Ганы город Аккра 14 апреля обрушились проливные дожди, в результате погибли шесть человек, еще двое пропали без вести.

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Три человека стали жертвами ДТП, вызванных стихией, еще трое утонули, передает Синьхуа со ссылкой на Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями страны.

Сейчас спасатели ведут поиски двух пропавших без вести.

Напомним, около 400 тысяч человек пострадали в Иране от наводнений, которые продолжаются уже третью неделю.