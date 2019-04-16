В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°
Вечером в столице до +9°.
Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.
Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)
Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.
Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.
Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.
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- Днепр+11°... +7°
- Донецк+15°... +9°
- Житомир+9°... +5°
- Запорожье+12°... +7°
- Ивано-Франковск+8°... +2°
- Киев+11°... +7°
- Кировоград+8°... +3°
- Луганск+17°... +8°
- Луцк+7°... +5°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+8°... +4°
- Одесса+6°... +3°
- Полтава+13°... +7°
- Ровно+7°... +5°
- Симферополь+10°... +4°
- Сумы+11°... +6°
- Тернополь+4°... +3°
- Харьков+14°... +8°
- Херсон+8°... +4°
- Хмельницкий+6°... +5°
- Черкассы+11°... +6°
- Чернигов+12°... +6°
- Черновцы+5°... +4°
Виргиния, США
+ 8 °
Ясно и безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+4 °
Влажность:51 %
Давление:755 мм
Ветер: 4.1 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:06:32
Закат19:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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