В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°

Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

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Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег.

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