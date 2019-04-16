В Киеве сегодня пройдет дождь, температура днем до +11°

08:30, 16 апреля 2019
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Вечером в столице до +9°.

В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН
В Киеве сегодня пройдет дождь / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, во вторник, 16 апреля, в Киеве пройдет дождь, температура до +11°.

Погода на неделю: в Украине будет холодно и дождливо (карта)

Прогноз погоды в Киеве. Температура воздуха днем +11°, вечером - до +9°. Ветер северный и северо-восточный, до 6,8 м/сек.

Солнце в столице взошло в 06:05, а зайдет в 19:51.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля в Украине пройдут дожди и мокрый снег. 

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис Погода УНИАН.

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Теги: #Киев#погода#дождь
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